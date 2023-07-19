МЭР сообщило об ускорении годовой инфляции в России с 11 по 17 июля до 3,86%

Неделей ранее показатель составлял 3,59%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России с 11 по 17 июля ускорилась до 3,86% против 3,59% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре текущей ценовой ситуации, который подготовило Минэкономразвития РФ.

"На неделе с 11 по 17 июля 2023 года на потребительском рынке цены выросли на 0,18%. Год к году инфляция составила 3,86%. В продовольственном сегменте цены выросли на 0,14% на фоне увеличения темпов роста цен на плодоовощную продукцию. На остальные продукты питания сохранился умеренный рост цен. В секторе непродовольственных товаров инфляция составила 0,24% при росте цен на легковые автомобили, а также электро- и бытовые приборы. В секторе услуг рост цен замедлился до 0,18% вследствие снижения темпов удорожания авиабилетов", - отмечается в обзоре.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, подготовленному Минэкономразвития, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%. Инфляция в РФ в текущем году прогнозируется на уровне 5,3%. Также ожидается рост реальных зарплат населения на 5,4%.

В пресс-службе МЭР в конце июня отмечали, что текущий уровень инфляции в России находится чуть ниже прогнозной траектории.