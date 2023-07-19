В Италии сообщили о выходе туризма на допандемийный уровень

Управление по туризму отметило, что эти результаты достигнуты, несмотря на увеличение цен

РИМ, 19 июля. /ТАСС/. Показатели туристического спроса указывают, что эта отрасль в Италии вернулась к уровню, который наблюдался до пандемии. Об этом говорится в распространенном в среду докладе итальянского Управления по туризму (Enit).

Согласно его прогнозам, по итогам текущего летнего сезона показатели превзойдут 2019 год, считавшийся рекордным для итальянского туризма. При этом отмечается, что каждый третий турист - иностранец. В июле уровень бронирования в отелях оставался стабильным, но в августе и сентябре он уже выше на 20% по сравнению со средними показателями за 2022 год.

Так, в июле зарезервировано более 58% мест в гостиничных и прочих принимающих туристов структурах, в августе - более 83%, почти 50% уже зарезервированы на сентябрь. В частности, в августе забронированы почти 90% мест в гостиницах на горных курортах и более 80% мест на морских побережьях. Хорошие показатели бронирования управление отмечает и в городах с культурными достопримечательностями: 57% мест в принимающих структурах заняты в июле, 82,5% - в августе, 50% уже зарезервированы на сентябрь.

Кроме того, показатели первых двух кварталов 2023 года также указывают на восстановление туристического сектора, одного из наиболее пострадавших в результате пандемии. Заполненность гостиничных структур была выше на протяжении зимних и весенних месяцев по сравнению с тем же периодом 2022 года - в среднем на 5-7%.

Такие результаты достигнуты, несмотря на увеличение цен, особенно на транспортные услуги и авиаперелеты, отмечается в докладе.