Путин упрекнул главу Минтранса за излишнее доверие в прошлом к западным авиастроителям

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на увеличение производства отечественных гражданских самолетов, при этом глава государства упрекнул министра транспорта РФ Виталия Савельева за излишнее доверие к западным авиастроителям в прежние годы.

На совещании Путина с членами правительства Савельев доложил о росте авиаперевозок пассажиров и потребности в самолетах. "Вот вы сказали о причинах роста тарифов, роста стоимости билетов, в том числе связанных с логистикой, с доставкой необходимых запчастей и так далее. А помните, когда вы еще были руководителем "Аэрофлота", я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов, мы с вами даже, условно, ругались на этот счет - вы мне говорили, что западные партнеры надежные, все так хорошо, и они хорошие", - обратился президент к руководителю ведомства, который работал генеральным директором "Аэрофлота" в 2009-2020 годах.

"Но теперь наши производители авиационной техники, конечно, в одночасье не могут расширить свои производственные возможности, это потребует определенного времени даже несмотря на то, что заказ появился, увеличился. Это тоже фактор, который связан с увеличением тарифов", - констатировал глава государства. "Очень рассчитываю на то, что в контакте с коллегами из производственной отрасли, из министерства промышленности эта задача тоже будет решена, и потребности в перевозках будут обеспечены", - подчеркнул Путин.