Набиуллина: ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию цифровых валют

Глава регулятора отметила, что в платформе цифрового рубля изначально заложена возможность трансграничного международного взаимодействия

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Банк России обсуждает с некоторыми странами два сценария интеграции национальных цифровых валют, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Многие страны сейчас создают свои национальные цифровые валюты. В платформе цифрового рубля мы изначально заложили возможность трансграничного международного взаимодействия. Здесь возможны два сценария: взаимодействие нашей платформы и платформы цифровой валюты другой страны, и создание общего центра расчетов, к которым могут подключаться платформы цифровых валют разных стран. Оба варианта мы сейчас обсуждаем с теми странами, кто готов участвовать с нами в этой работе", - сказала она.

Госдума 11 июля приняла закон, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с помощью цифрового рубля.

Начать тестирование реальных платежей с цифровым рублем планировалось с 1 апреля 2023 года, однако пакет законопроектов о цифровом рубле на тот момент прошел в Госдуме только первое чтение. В Банке России заявляли, что тестирование начнется только после принятия необходимой нормативной базы.