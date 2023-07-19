Набиуллина назвала возможным массовое внедрение цифрового рубля с начала 2025 года

Глава Банка России отметила, что решение о дополнительном масштабировании цифрового рубля после настройки всей системы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Нам предстоит тестирование цифрового рубля, мы начнем с базовых операция и в следующем году будем расширять на другие операции, в том числе платежи в одно касание (NFC). Будем тестировать переводы между юридическими лицами, смарт-контракты. Это пилотирование нам очень нужно, чтобы провести настройку всей системы, проверить ее бесперебойность. Только тогда, когда мы убедимся, что все гладко работает, примем решение о дополнительном масштабировании цифрового рубля. По нашей оценке, это может произойти начиная с 2025 года", - сказала она.