Посольство РФ в Дании отметило готовность Москвы взаимодействовать с европейским бизнесом

Так в дипмиссии прокомментировали введение временного управления в отношении пивоваренной компании "Балтика"

СТОКГОЛЬМ, 19 июля. /ТАСС/. РФ заинтересована взаимодействовать с ответственными представителями бизнеса в государствах Европы. Об этом напомнили в посольстве РФ в Дании в среду, комментируя введение временного управления в отношении пивоваренной компании "Балтика".

"Этот шаг является частью ответных мер на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств, в том числе Дании, направленные на незаконное лишение Российской Федерации, российских юридических и физических лиц права собственности или ограничение права собственности на принадлежащее им имущество, находящееся на территории иностранных государств", - отмечено в сообщении диппредставительства.

"Что касается продолжающих работать в России зарубежных компаний, включая датские, то российская сторона неоднократно отмечала заинтересованность взаимодействия с ответственными представителями бизнеса, в том числе из европейских государств, а также готовность оказывать им всяческое содействие в рамках осуществления такой деятельности", - подчеркнули в посольстве России.

Российские дипломаты также напомнили, что "озвучиваемые некоторыми датскими "экспертами" инсинуации о якобы имеющих место угрозах в отношении датских компаний, сохраняющих свое присутствие на российском рынке, не соответствуют действительности".

Доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ президента РФ был опубликован 16 июля на официальном портале правовых актов. В частности, документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская структура Carlsberg), 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион" (им также владеет Carlsberg Sverige), а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH (дочернее предприятие Carlsberg в ФРГ).