19 июля, 16:53,
обновлено 19 июля, 17:13

Вершинин на встрече с послом Турции указал на причины прекращения зерновой сделки

Sercan Ozkurnazli/ Dia Images via AP
© Sercan Ozkurnazli/ Dia Images via AP

В МИД РФ сообщили, что обсуждение вопросов реализации Стамбульских договоренностей состоялось в развитие телефонного разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на встрече с послом Турции Мехметом Самсаром указал, что отсутствие прогресса в российской части зерновой сделки стало одной из главных причин ее прекращения с понедельника. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

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"С российской стороны было вновь подчеркнуто, что отсутствие прогресса в выполнении меморандума Россия - ООН стало одной из главных причин нашего принципиального решения о прекращении черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия после истечения срока ее действия 17 июля", - указали в МИД РФ. "Подтверждена нацеленность России и Турции продолжать прилагать согласованные усилия в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности, уделяя особое внимание помощи наиболее нуждающимся странам Африки", - добавили в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что подробное обсуждение вопросов реализации Стамбульских договоренностей состоялось в развитие телефонного разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, который состоялся накануне. 

Теги:
ТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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