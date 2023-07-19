Минэнерго: нефтяники увеличивают отгрузки топлива на рынок РФ за счет снижения экспорта

В ведомстве отметили, что незначительные колебания оптовых и розничных цен в отдельные месяцы возможны, поскольку цены на топливо в России не регулируются государством

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Розничный топливный сегмент в РФ сохраняет маржу, необходимую для сдерживания цен на заправках на уровне инфляции, нефтяные компании выполняют рекомендации по росту отгрузок на российский рынок за счет снижения экспорта, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

Как отметили в министерстве, поскольку цены на топливо в РФ не регулируются государством, незначительные колебания оптовых и розничных цен в отдельные месяцы возможны и в целом это характерно для экономики с рыночным ценообразованием.

"При этом в розничном сегменте сохраняется маржа, которая позволяет удерживать цены на бензин на АЗС в рамках инфляции. Кроме того, нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок за счет снижения экспорта", - добавили в Минэнерго.

Ценовая статистика

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 июля 2023 года выросли на 27 копеек - до 52,76 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 24 копейки и составили 48,88 рубля за литр, марки Аи-95 - на 27 копеек, до 53,36 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 42 копейки и составила 63,8 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 3 копейки, до 58,45 рубля.

По данным Росстата, рост цен на бензин был зафиксирован в 82 субъектах Российской Федерации. При этом объем производства бензина в РФ с 10 по 16 июля вырос на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 840,4 тыс. тонн, дизельного топлива - на 2,9%, до 1,746 млн тонн.

Биржевая стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" в европейской части России по итогам торгов в среду вновь обновила исторические максимумы: цена бензина Аи-92 выросла за день на 1,84% и впервые поднялась выше 62 тыс. рублей за тонну - до 62,653 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 1,32%, до 68,141 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд, зафиксированный 15 июня.

Как сообщалось ранее, ФАС и Минэнерго разработали проекты актов об увеличении биржевых продаж автомобильных бензинов и дизельного топлива с 1 сентября 2023 года на 1 процентный пункт - для бензина с 12% до 13%, дизельного топлива - с 8,5% до 9,5%. Компаниям рекомендовано также увеличить объемы поставок на внутренний рынок, на биржу.