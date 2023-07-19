19 июля, 16:54

Путин позитивно оценил подготовку к внедрению цифрового рубля в России

Совет Федерации ранее одобрил закон, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с его помощью

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин остался доволен тем, как идет подготовка к внедрению цифрового рубля в стране.

С докладом по этой теме на совещании главы государства с правительством выступила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. "Хорошо, отлично. Спасибо большое", - отреагировал Путин, выслушав ее.

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Ранее Совет Федерации одобрил закон, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с его помощью.

Цифровой рубль будет третьей формой денег, помимо наличных и безналичных рублей. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном счете. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного счета на другой. Цифровые счета откроются на платформе ЦБ, а банки смогут заводить клиентам счета цифрового рубля в своих мобильных приложениях и через другие каналы дистанционного банковского обслуживания. Владельцы цифровых денег смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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