Путин заявил, что Россия проявляла чудеса терпения, постоянно продлевая зерновую сделку

Глава государства назвал наглостью невыполнение обязательств перед РФ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Москва проявляла чудеса выдержки, не раз продлевая зерновую сделку, несмотря на невыполнение обязательств зарубежными партнерами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства напомнил, что договоренности были заключены почти ровно год назад - 22 июля 2022 года. Затем, продолжил российский лидер, сделка не раз продлевалась, последний раз - в мае текущего года. Соглашение действовало до 17 июля.

"Мы вновь и вновь продлевали эту сделку. И, продлевая ее, проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантности. Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги наконец начнут в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило", - констатировал он.

Путин заметил, что другие страны не собирались выполнять никаких обязательств, "а только требовали чего-то от России". "Сделать то одно, то другое. Обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим", - возмутился президент РФ.

Он обратил внимание, что такие действия подорвали авторитет в том числе руководства секретариата Организации Объединенных Наций, которая фактически выступила гарантом зерновой сделки. "Я считаю, что сотрудники ООН искренне стремились к выполнению всех данных Западом обещаний. Но так и не смогли ничего добиться. Ничего практически не сделали для нормальной работы сделки. А вот для ее срыва наши так называемые партнеры на Западе сил не пожалели, сделали все, чтобы пустить ее под откос", - отметил глава государства.

А сейчас, продолжил Путин, эти страны "на голубом глазу практически лгут всему миру". "Говорят о том, что якобы Россия виновата в срыве этой сделки. Более того, Россию винят чуть ли не во всех бедствиях населения африканских и ряда других стран, которые сам Запад в свое время обобрал, столкнул в пучину войн, голода и нищеты. И продолжает сейчас в рамках своей неоколониальной системы грабить эти государства", - сказал он.