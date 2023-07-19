Путин заявил, что Запад наживался на зерновой сделке и извратил ее суть

По словам президента, изначально сделка была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угрозы голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Западные страны откровенно зарабатывали на зерновой сделке, полностью исказив ее суть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

"Он (Запад - прим. ТАСС) и на зерновой сделке беззастенчиво наживался. Просто полностью извратил смысл этих договоренностей и суть", - констатировал российский лидер.

Он напомнил, что изначально сделка была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угрозы голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки.

"Именно поэтому Россия приняла на себя определенные обязательства содействовать ее реализации. Однако данная "сделка", которую на Западе публично представляли как проявление своей "заботы" и "блага" для беднейших государств мира, по факту была использована для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины", - подчеркнул президент РФ.