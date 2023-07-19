Глава Минсельхоза заявил, что Россия уже собрала более 21 млн тонн зерна

Уборочная кампания проходит в 35 субъектах страны, отметил Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия собрала более 21 млн тонн зерна, уборочная кампания проходит в 35 субъектах страны. Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Что касается уборочной компании. Она у нас вошла уже в активную фазу и ведется в 35 субъектах РФ. Зерновые у нас обмолочены с площади более 5,5 млн га, собрано более 21 млн тонн зерна", - сказал Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Министр также добавил, что в настоящее время накопано почти 200 тыс. тонн картофеля, а также собрано 242 тыс. тонн овощей.

Кроме того, по словам Патрушева, в России активно ведется уборочная кампания в новых регионах: намолочено около 700 тыс. тонн зерна.

"Сезонные полевые работы у нас в целом проходят достаточно штатно. В случае благоприятной погоды рассчитываем на достойный урожай по основным культурам", - сказал министр.

Прогноз по урожаю зерновых

Глава Минсельхоза также отметил, что в этом году ожидается урожай зерновых на уровне 123 млн тонн.

"В частности, ожидаем не менее 123 млн тонн зерновых. И, как я уже сказал, это оптимально для сохранения баланса на внутреннем рынке и развития нашего внешнеторгового потенциала", - указал он.

"Здесь подчеркну, что внешнеторговый потенциал мы видим с учетом этого урожая - порядка 55 млн тонн. То есть мы сможем и наших партнеров дружественных накормить", - отметил Патрушев.