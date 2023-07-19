Путин: Запад препятствует бесплатной передаче Россией удобрений нуждающимся странам

По словам президента, "из 262 тыс. тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии - 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. тонн в Кению"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обвинил Запад в создании препятствий для бесплатной передачи Россией удобрений беднейшим странам.

"Ни одно из условий этой [зерновой] сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, так и не выполнены. Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам", - констатировал глава государства на совещании с членами правительства. По его данным, "из 262 тыс. тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии - 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. тонн в Кению". "Остальное остается в недобросовестных руках европейцев", - указал Путин.

"И это несмотря на то, что речь идет о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе", - подчеркнул российский лидер.

Президент РФ привел и другие показатели за время действия зерновой сделки. "За почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступили именно в богатые страны, включая прежде всего страны Евросоюза, тогда как на долю таких государств, как Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен, беднейших стран - пришлось менее 3% от общего объема, меньше 1 млн тонн", - отметил российский лидер.