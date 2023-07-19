Путин сообщил, что зерновая сделка привела к потере $1,2 млрд для российских аграриев

По словам президента, "рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал, что зерновая сделка привела к прямым потерям российских аграриев.

"Для российских сельхозпроизводителей, для предприятий по выпуску удобрений это [зерновая сделка] обернулось прямыми потерями и убытками", - заявил глава государства на совещании с членами правительства. По его словам, "из-за дисконта в 30-40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили $1,2 млрд".

"Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза", - указал Путин.

По его данным, "с аналогичной проблемой столкнулись и отечественные производители удобрений - их потери $1,6 млрд". "Например, стоимость импортных запчастей для оборудования для них выросла на 40%, рост издержек при финансовых транзакциях - порядка 10%", - констатировал президент.

"Некоторые европейские страны, которые на словах говорят о том, что нужно дать возможность Украине экспортировать сельхозпродукцию, сами запрещают ввоз украинского зерна на свою территорию, говоря при этом об интересах своих товаропроизводителей", - заметил российский лидер.

"Понимая важность глобальных поставок продовольствия, удобрений, особенно беднейшим странам, Россия несколько раз продлевала действие этой сделки, а западные государства под любым предлогом, да и без всяких предлогов, отказывались выполнять свои обязательства, включая снятие барьеров для нашего сельхозэкспорта", - отметил глава государства.