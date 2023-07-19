Эрдоган заявил о выведении отношений с ОАЭ на уровень стратегического партнерства

Турецкий лидер добавил, что "видит пользу в организации в Стамбуле осенью торгово-инвестиционного форума, чтобы подробно представить деловому миру подписанные соглашения"

АНКАРА, 19 июля. /ТАСС/. Меморандумы и соглашения, подписанные Турцией и ОАЭ, повысили уровень отношений между странами до стратегического партнерства. Об этом в среду заявил президент Турции Тайип Эрдоган, находящийся с визитом в ОАЭ.

"Этим совместным соглашением мы поднимаем наши отношения на уровень стратегического партнерства. Мы обеспечим, чтобы наши отношения регулярно обсуждались на самом высоком уровне через Стратегический совет высшего уровня", - цитирует Эрдогана телеканал TRT. Турецкий лидер добавил, что "видит пользу в организации в Стамбуле осенью торгово-инвестиционного форума, чтобы подробно представить деловому миру подписанные соглашения".

"Мы также хотим укрепить правовую инфраструктуру в таких областях, как поощрение инвестиций, безопасность, возобновляемые источники энергии, транспорт", - указал Эрдоган.

Стороны подписали в Абу-Даби более десятка соглашений о сотрудничестве и меморандумов, в том числе о стратегическом партнерстве, предусматривающих инвестиции в размере более $50 млрд. В частности, подписаны рамочное соглашение между Минэнерго Турции и Министерством инвестиций ОАЭ в области энергетики, меморандумы о сотрудничестве в разработке коммерческих ракет-носителей, о стратегическом сотрудничестве в оборонной промышленности.

Эрдоган 17-19 июля совершает турне по странам Персидского залива: Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ. Основная цель этих визитов - расширение экономического сотрудничества с аравийскими монархиями и увеличение объемов инвестиций, которые необходимы Турции.