Глава государства заявил, что РФ с ее рекордными урожаями может заместить это зерно на мировом рынке

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал спекуляцией и ложью утверждения о важности украинского зерна для мира.

"Доля России на мировом рынке пшеницы - 20%, а Украины - меньше 5%. Эти цифры сами за себя говорят", - указал глава государства на совещании с членами правительства. Путин подчеркнул, что "именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность". "А всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всеми миру, - спекуляция и ложь", - заявил российский лидер.

Он отметил, что Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке как на безвозмездной, так и на коммерческой основе. "Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", - сказал глава государства.