Путин: РФ незамедлительно вернется к зерновой сделке в случае выполнения всех ее условий

В качестве первого принципа президент назвал "вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия сразу вернется в зерновую сделку, как только будут выполнены ее условия, а изначально гуманитарная суть соглашений будет восстановлена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Базовое условие России для возвращения сделки - это восстановление ее изначальной гуманитарной сути", - сказал глава государства.

Он напомнил об обязательствах перед Россией в рамках этих соглашений. "При исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы <...>, мы незамедлительно в эту сделку вернемся", - добавил он.

По словам Путина, РФ может вернуться в зерновую сделку при выполнении данных ей обещаний. "Мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира и, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.

При этом российский лидер подчеркнул: "Только при одном условии - если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке". В качестве первого принципа Путин назвал "вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки".