ОАЭ и Турция подписали соглашения о сотрудничестве на $50,7 млрд

Среди подписанных документов - соглашение о реализации совместных проектов в области энергетики и природных ресурсов, соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, декларацию о создании совместной торгово-экономической комиссии, меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие возможностей использования ракет-носителей коммерческого назначения

ДУБАЙ, 19 июля. /ТАСС/. Абу-Даби и Анкара в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали ряд соглашений о сотрудничестве на сумму $50,7 млрд. Об этом сообщило информационное агентство WAM.

Церемония подписания соглашений состоялась после встречи Эрдогана с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которой стороны договорились об учреждении стратегического совета высшего уровня.

Среди подписанных документов агентство называет соглашение о реализации совместных проектов в области энергетики и природных ресурсов, соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, декларацию о создании совместной торгово-экономической комиссии, меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие возможностей использования ракет-носителей коммерческого назначения, меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в оборонной промышленности, а также меморандум о взаимопонимании в области финансирования экспортных кредитов.