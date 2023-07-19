19 июля, 17:06,
обновлено 19 июля, 17:50

Путин: аммиакопровод Тольятти-Одесса нужно запустить для возобновления зерновой сделки

Глава государства указал, что аммиакопровод "был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Возобновление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса является одним из условий возвращения России в зерновую сделку, заявил президент России Владимир Путин.

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"Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса, который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима", - сказал глава государства на совещании с членами правительства, перечисляя условия возвращения РФ к зерновой сделке. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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