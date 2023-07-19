Путин: аммиакопровод Тольятти-Одесса нужно запустить для возобновления зерновой сделки

Глава государства указал, что аммиакопровод "был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Возобновление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса является одним из условий возвращения России в зерновую сделку, заявил президент России Владимир Путин.

"Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса, который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима", - сказал глава государства на совещании с членами правительства, перечисляя условия возвращения РФ к зерновой сделке.