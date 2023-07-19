Путин: Запад полностью извратил изначально гуманитарную суть зерновой сделки

Глава государства отметил, что ее сделали инструментом обогащения транснациональных корпораций, спекулянтов на глобальном зерновом рынке

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Страны Запада полностью "выхолостили и извратили" изначально гуманитарную суть зерновой сделки, сделали ее инструментом обогащения спекулянтов, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

"Изначально суть, смысл зерновой сделки имели колоссальное гуманитарное значение. Запад эту суть полностью выхолостил и извратил", - сказал глава государства.

"Вместо того, чтобы помогать действительно нуждающимся странам, [Запад] использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, как я уже сказал, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций, спекулянтов на глобальном зерновом рынке", - добавил Путин.