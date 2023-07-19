ООН привержена работе по облегчению сельхозэкспорта РФ

ООН, 19 июля. /ТАСС/. ООН привержена работе по облегчению сельскохозяйственного экспорта из РФ безотносительно срока в 90 дней. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Наша приверженность черноморской инициативе, меморандуму о взаимопонимании остается в силе безотносительно 90-дневного срока", - сказал он.

По его словам, генеральный секретарь ООН не контролирует SWIFT и банки.

Ранее в МИД РФ заявили, что у ООН есть 90 дней, чтобы продолжить работу по нормализации российского сельхозэкспорта.