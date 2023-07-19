Мосбиржа ограничит расчеты по акциям Polymetal с 20 июля

Такое решение связано с предстоящей перерегистрацией компании

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московская биржа ограничит расчеты по акциям Polymetal с 20 июля 2023 года в связи с предстоящей перерегистрацией компании. С 29 июля расчеты будут прекращены и возобновлены после проведения корпоративного действия, говорится в сообщении биржи.

"С 20 по 27 июля 2023 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 27 июля 2023 года (последний торговый день в "стакане Т+2": RUB - 25 июля 2023 года); 28 июля 2023 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0; с 29 июля 2023 года нет допустимых кодов расчетов", - сказано в сообщении.

В сообщении торговой площадки отмечается, что Московская биржа осуществит возобновление торгов в кратчайшие сроки после проведения корпоративного действия.

О перерегистрации

Ранее акционеры Polymetal в ходе внеочередного собрания одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. В результате перерегистрации основной листинг компании переместится с LSE на Астанинскую международную биржу.

В конце июня компания сообщила, что не укладывается в график редомициляции в Казахстан, перерегистрация сможет завершиться не раньше конца июля.

Годовое собрание акционеров состоится 25 июля в Лондоне.