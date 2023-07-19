19 июля, 18:28

Россия сможет поставлять Казахстану до 300 тыс. тонн битума в год

Ежегодная квота на поставку нефтяного битума из России в Казахстан с октября 2022 года составляла 100 тыс. тонн в год

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россия и Казахстан договорились об увеличении максимального объема поставок российского битума до 300 тыс. тонн в год, сообщило Минэнерго РФ по итогам встречи первого замминистра Павла Сорокина с вице-министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым.

"В ходе встречи между министерствами энергетики двух стран был подписан протокол, согласно которому увеличен максимально разрешенный объем вывоза нефтяного битума из России в Казахстан до 300 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

Также участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества в нефтяной сфере.

Ежегодная квота на поставку нефтяного битума из России в Казахстан с октября прошлого года составляла 100 тыс. тонн в год. 

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