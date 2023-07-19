Чехия в первом полугодии исключила поставки газа из России

Российский газ страна заменила поставками из Норвегии, а также поступающим в Европу морским путем СПГ из терминалов в Нидерландах и Бельгии

ПРАГА, 19 июля. /ТАСС/. Чехия в первом полугодии этого года не получала газ из России. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела.

"Чехия в течение первого полугодия текущего года не получала газ из РФ", - сказал он. Республика, по его словам, смогла быстро устранить зависимость в поставках этого вида сырья из РФ.

Российский газ страна заменила поставками газа из Норвегии, а также поступающим в Европу морским путем сжиженным газом из терминалов в Нидерландах и Бельгии. Транспортировка газа в Чехию осуществляется через территорию Германии.

Чешские подземные газохранилища в настоящее время заполнены газом на 88%. Там складировано 3,04 млрд куб. метров газа. Это, как сказал министр, значительно больше, чем находилось в них в середине июля в прошлые годы.

В республике с января по июнь текущего года потребление газа составило 3,96 млрд куб. метров. Это на 12% меньше, чем за тот же период 2022 года, и на 20% меньше среднестатистических показателей за это время, полученных в 2019, 2020 и 2021 годах.