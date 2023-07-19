Токаев: Казахстан активно диверсифицирует маршруты транспортировки энергоресурсов

Президент республики назвал приоритетом наращивание потенциала Транскаспийского маршрута

АСТАНА, 19 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана активно занимаются диверсификацией маршрутов транспортировки своих энергоресурсов. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе первого саммита лидеров стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Джидде.

"Важным направлением является углубление энергетического сотрудничества. На территории государств Центральной Азии имеется более 30 млрд тонн разведанных запасов нефти и более 20 трлн кубометров газа. Это делает регион вторым в мире по объему нефтегазовых ресурсов после Аравийского полуострова. Казахстан как участник соглашения ОПЕК+ высоко оценивает сотрудничество со странами организации и готов к углублению всестороннего взаимодействия. Наша страна ведет активную работу по диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов", - сказал он.

По словам главы государства, которые приводит его пресс-служба, республика уделяет особое внимание модернизации и развитию новых генерирующих мощностей, привлечению передового опыта и технологий в сферу геологоразведки и добычи, а также развитию современной нефтехимической промышленности.

Токаев также заявил о готовности Казахстана к тесному сотрудничеству с крупными энергетическими компаниями арабских стран Персидского залива в области зеленой энергетики. "Перспективными выглядят проекты с саудовской компанией ACWA Power, эмиратской Masdar, катарскими компаниями. Недавно на заседании Совета глав государств - членов ШОС я предложил провести в Казахстане международный энергетический форум. Приглашаем экспортеров нефти и газа стран - членов совета сотрудничества принять участие в этом мероприятии", - добавил он.

Президент республики отметил, что казахстанская сторона уделяет приоритетное внимание увеличению потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

"В настоящее время страны нашего региона принимают активные меры для диверсификации маршрутов и развития различных инфраструктурных и логистических проектов. Со своей стороны Казахстан придает приоритетное внимание наращиванию потенциала ТМТМ. Мы намерены планомерно увеличивать грузопоток через данный маршрут и довести его до 500 тысяч контейнеров в год к 2030 году", - сказал он. По словам главы государства, которые приводит его пресс-служба, республика принимает меры и для развития международного транспортного коридора "Север - Юг".

Токаев назвал важнейшим приоритетом страны продовольственную безопасность. "Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны. Наша страна входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки. Опыт и возможности арабских партнеров в производстве, переработке и сертификации продукции "органик" и "халал" весьма востребованы. В данном контексте считаем необходимым продолжить работу по синхронизации стандартов, систем технического регулирования и сертификации", - указал он.

Президент считает, что перечисленные им задачи можно эффективно выполнить благодаря потенциалу Исламской организации по продовольственной безопасности.

ТМТМ пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. По нему осуществляются контейнерные перевозки железнодорожным и морским транспортом.