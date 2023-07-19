19 июля, 17:44,
обновлено 19 июля, 18:11

Путин: электронные базы данных со сведениями о гражданах РФ должны быть надежно защищены

Глава государства отметил, что такая информация должна быть обезличена

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Базы данных, содержащие сведения о гражданах РФ, должны быть обезличены и надежно защищены, только при этом условии участники рынка могут иметь к ним доступ, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

"Ключевой элемент, основа работы искусственного интеллекта - это обработка больших массивов данных", - сказал глава государства. "Я уже не раз говорил, подобные сведения, которые касаются наших граждан, должны быть обезличены и надежно защищены", - добавил он.

По его словам, только с учетом соблюдения этих обязательных требований участники рынка должны получать доступ к таким данным. "Прошу правительство совместно с Государственной думой рассмотреть и принять такой законопроект в осеннюю сессию текущего года", - сказал президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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