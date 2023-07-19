С 1 августа частные клиники смогут консультировать пациентов онлайн

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что в эксперименте участвуют 5 компаний, но их число может быть увеличено

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Частные медицинские клиники с 1 августа смогут консультировать пациентов режиме онлайн. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента России с членами правительства.

"Начиная с 1 августа на всей территории России появятся правовые основания для апробации нескольких телемедицинских технологий. В эксперименте 15 компаний, но их число может быть увеличено. Столь обширное количество участников еще раз подчеркивает заинтересованность бизнеса как можно скорее подтвердить эффективность телемедицинских технологий и предоставить востребованные населением услуги", - сказал министр.

Согласно установленному правительством новому экспериментальному правовому режиму (ЭПР), врачи смогут предоставлять консультации пациентам из разных городов и регионов. ЭПР призван повысить доступность медицинской помощи. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что пациенты таким образом смогут сэкономить время на ожидании консультации, потому что теперь есть возможность не приходить лично в медицинскую организацию при повторном обращении, а сделать это дистанционно.

Участвующие в эксперименте клиники предоставят пациентам право выбора лечащего врача при получении медицинской помощи в плановой форме для повторного приема. Кроме того, появится возможность выписывать рецепты на лекарственные препараты онлайн.

Участники эксперимента

Участниками ЭПР станут 15 медицинских организаций, которые имеют соответствующую лицензию, а также необходимую IТ-инфраструктуру, в том числе "РЖД-Медицина", АО "Группа компаний "Медси", Сбер (ООО "Инновационная медицина"), ООО "Доктор рядом", ООО "М-лайн", ООО "Ренклиника", АО "Европейский медицинский центр".