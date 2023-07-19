В России запустят шесть новых исследовательских центров по развитию ИИ

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что на эти цели будет выделено около 1,4 млрд рублей до 2026 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития России совместно с аналитическим центром при правительстве до конца 2023 года проведет конкурс по отбору новых исследовательских центров на базе ведущих вузов по формированию технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в среду на совещании президента РФ с членами правительства.

"Мы планируем открывать новые исследовательские центры на базе вузов. До конца года по конкурсу отберем шесть новых центров для поддержки ИИ-технологий на ближайшие четыре года. На эти цели будет выделено около 1,4 млрд рублей до 2026 года", - сказал министр.

Как отметил Решетников, с 2021 года на базе ведущих вузов и научных организаций (ВШЭ, ИТМО, Сколтех, Университет Иннополис, РАН, МФТИ) работают шесть исследовательских центров. По его словам, они ищут подходы, как обучать нейросети на меньшем количестве данных, повышать скорость вычислений с помощью машинного обучения, создавать его новые методы.

На исследования действующих центров из федерального бюджета выделено 5,4 млрд руб. на четыре года, пояснили в пресс-службе Минэкономразвития. Центрами уже привлечено около 2,5 млрд частного финансирования. "Например, "Газпромнефть" использует систему анализа пластов земли при геологоразведке на Крайнем Севере, что сокращает расходы на бурение скважин. В больницах Татарстана применяют сервис анализа медицинских снимков, что повышает точность диагностики онкологии до 90%", - следует из сообщения пресс-службы.