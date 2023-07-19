Рост цен на пшеницу на европейской бирже Euronext превысил 8%

Курс фьючерсного контракта на поставку пшеницы в сентябре составил €253,75 за тонну

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Стоимость пшеницы на закрытии торгов на бирже Euronext в среду выросла на 8,2%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс фьючерсного контракта на поставку пшеницы в сентябре 2023 года составил €253,75 за тонну в среду против 234,5 во вторник.

Стоимость фьючерса на кукурузу с поставкой в августе 2023 года в среду выросла на 5,3% до €249,75 за тонну против €237 за тонну на закрытии торгов во вторник.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке - но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.

В новость были внесены изменения (21:38 мск) - передается с исправлением во втором абзаце, верно - в сентябре 2023 года.