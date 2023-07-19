Казахстан готов увеличить экспорт в страны Персидского залива на почти $400 млн

АСТАНА, 19 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана готовы в сжатые сроки нарастить свой экспорт в страны Персидского залива по 100 товарным позициям на сумму порядка $400 млн. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе первого саммита лидеров стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Джидде.

"С удовлетворением отмечаю начавшийся в последние годы динамичный рост торговли нашего региона со странами совета сотрудничества. Но цифровые показатели пока не отражают нашего реального потенциала. Мы имеем все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот. Для этого нам необходимо наращивать номенклатуру взаимной торговли. К примеру, Казахстан готов в кратчайшие сроки увеличить свой экспорт в страны залива по 100 товарным позициям на сумму около $400 млн", - цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Токаева, согласно докладу UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию - прим. ТАСС), только за прошлый год приток чистых инвестиций в Центральную Азию увеличился на 40% и составил $10 млрд, из которых 60% приходится на Казахстан. "За годы независимости страны залива вложили в экономику Казахстана порядка $3,6 млрд. Поэтому мы заинтересованы в наращивании инвестиционных связей. Для этого мы проводим масштабные экономические реформы, направленные на диверсификацию экономики, в том числе создание наиболее благоприятных условий для иностранных капиталовложений", - отметил президент.

Он напомнил, что недавно основанный Казахстаном и Саудовской Аравией деловой совет призван стать важной площадкой для реализации торгового и инвестиционного потенциала двух стран. "Мы готовы к запуску аналогичных механизмов сотрудничества со всеми государствами - членами совета сотрудничества. Приглашаем наших партнеров к активному использованию передовых инструментов Международного финансового центра "Астана", - указал лидер республики.