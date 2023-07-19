Путин: учебный модуль по искусственному интеллекту стоит сделать обязательным для вузов

Президент РФ отметил, что подпишет соответствующий перечень поручений

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею сделать учебный модуль по искусственному интеллекту (ИИ) обязательным для высших учебных заведений.

Подводя итоги совещания с правительством, где обсуждалась тема внедрения ИИ, Путин отметил важность подготовки специалистов в сфере цифровых технологий и напомнил, что ранее всем вузам страны уже был направлен обновленный образовательный модуль системы искусственного интеллекта, который рекомендован к включению в учебные программы.

"Думаю, можно сделать более решительный шаг сегодня и объявить такой модуль обязательным", - сказал президент.

Он попросил проработать этот и другие вопросы, отметив, что подпишет соответствующий перечень поручений. "Как это обычно и делается, поручения эти - не для того, чтобы заставить кого-то что-то делать, а для того, чтобы намеченные нами с вами рубежи не были забыты и чтобы была какая-то дисциплина в исполнении тех планов, о которых мы с вами говорили", - обратился глава государства к членам правительства.

Ранее на совещании министр экономического развития России Максим Решетников предложил сделать учебный модуль по искусственному интеллекту обязательным для вузов, особенно тех, в которых есть кафедры по ИТ. Он также сообщил, что с прошлого года более 100 вузов запустили программы бакалавриата и магистратуры для подготовки специалистов по искусственному интеллекту.