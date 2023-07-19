Путин заявил, что РФ является одним из глобальных лидеров по внедрению цифровых технологий

Глава государства отметил, что на встрече с правительством прозвучали "новые, дополнительные предложения по поддержке отечественных разработок в области искусственного интеллекта"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что страна является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий.

"По многим направлениям использования цифровых решений Россия уже находится в числе глобальных лидеров, несмотря на те недостатки, упущения и недоработки, о которых сейчас говорили коллеги", - заметил он, подводя итоги совещания с правительством.

Путин сообщил, что на встрече прозвучали "новые, дополнительные предложения по поддержке отечественных разработок в области искусственного интеллекта". "Говорили о внедрении этих технологий в системе государственного управления на всех уровнях, в экономике, в социальной сфере. О важности таких усилий хорошо известно. Их эффект сегодня уже очевиден и касается скорости принятия управленческих решений, повышения качества, удобства услуг для граждан, бизнеса и так далее", - подчеркнул президент.