19 июля, 18:23

Путин: нужно проработать финансовые вопросы поддержки центров искусственного интеллекта

По словам президента РФ, если развития технологий ИИ не будет, то и движения вперед не будет

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Нужно проработать все нормативные и финансовые вопросы поддержки центров искусственного интеллекта (ИИ), в том числе заложить в бюджете на 2024-2026 годы средства на эти цели, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

"Напомню, что мы договорились обеспечить до 2030 года государственную поддержку исследовательских центров в области искусственного интеллекта", - сказал глава государства. "Здесь нужно отработать все нормативные, организационные и финансовые вопросы, в том числе в федеральном бюджете на 2024-2026 годы должны быть заложены средства на финансирование таких исследовательских центров", - добавил он.

По словам президента, "если этого (развития технологий ИИ - прим. ТАСС) не будет, то и движения вперед не будет". 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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