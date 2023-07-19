19 июля, 18:15,
обновлено 19 июля, 18:46

США будут оказывать содействие Украине в поставках зерна на мировые рынки

Агентство по международному развитию США ранее объявило о выделении Украине еще $250 млн на поддержку ее сельскохозяйственного сектора

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Администрация США будет содействовать Киеву в осуществлении поставок украинского зерна на мировые рынки, на это, в частности, направлена американская военная и финансовая помощь. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы продолжим оказывать поддержку усилиям Украины по поставкам украинского зерна на рынки, в котором отчаянно нуждаются", - сказала она. Жан-Пьер отметила, что этому призвано содействовать выделение Киеву очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд. В него, согласно заявлению Пентагона, включены средства для обеспечения безопасности портов. Жан-Пьер также напомнила, что

Агентство по международному развитию США объявило во вторник о выделении Украине еще $250 млн на поддержку ее сельскохозяйственного сектора. "Мы предпринимаем шаги, чтобы помочь, чем можем", - добавила представитель Белого дома.

На вопрос о том, готовы ли США принять какие-либо меры, касающиеся применения ВМС, Жан-Пьер ответила, что ей "нечего объявить" об этом. 

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