В Минпромторге ЛНР заявили, что треть реализуемых в регионе товаров местного производства

Для обозначения и выделения этих товаров сетевые магазины используют специальные стопперы с надписью "Сделано в ЛНР"

ЛУГАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Порядка 30% товаров на прилавках в магазинах торговых сетей в Луганской Народной Республике (ЛНР) производятся в регионе, сообщается в Telegram-канале Министерства промышленности и торговли ЛНР.

"По достигнутой договоренности в магазинах торговых сетей порядка 30% продукция - это товары местных производителей. Для обозначения и выделения этих товаров из общего массива ассортимента сетевые магазины используют специальные стопперы с надписью "Сделано в ЛНР", - цитирует пресс-служба заместителя министра Минпромторга региона Ивана Леонова.

11 июня глава Минпромторга ЛНР Тимур Саматов сообщал ТАСС, что ведомством "проведена значительная работа по насыщению внутреннего рынка республики продовольственными товарами по сниженным ценам".