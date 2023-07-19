19 июля, 18:21

Путин заявил, что правовые режимы в сфере цифровых инноваций требуют совершенствования

Речь идет в том числе об упрощении доступа к таким режимам на законодательном уровне, уточнил президент

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Экспериментальные правовые режимы в цифровой сфере России уже запущены, однако их механизмы требует совершенствования, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

"У нас запущены экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций, однако их механизмы требует, безусловно, совершенствования", - сказал глава государства.

Речь идет в том числе об упрощении доступа к таким режимам на законодательном уровне, уточнил президент. Кроме того, нужно "ввести страхование ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании искусственного интеллекта", добавил он.

Эту работу президент попросил завершить в период работы осенней сессии парламента. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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