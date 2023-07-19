Таджикистан намерен привлечь инвестиции арабских стран в проекты зеленой энергетики

Приоритетными областями для реализации инвестиционных проектов были названы сферы энергетики, промышленности, включая легкую и пищевую промышленность, а также сельское хозяйство, банковское дело, туризм, цифровая экономика, информационно-коммуникационные и транзитно-транспортные направления, отметили в пресс-службе таджикского лидера Эмомали Рахмона

ДУШАНБЕ, 19 июля. /ТАСС/. Таджикистан заинтересован в инвестициях арабских стран Персидского залива в гидроэнергетическую отрасль республики для развития зеленой энергетики. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на первом саммите руководителей арабских стран и государств Центральной Азии, который проходит в Саудовской Аравии.

"Приоритетными областями для реализации инвестиционных проектов были названы сферы энергетики, промышленности, включая легкую и пищевую промышленность, а также сельское хозяйство, банковское дело, туризм, цифровая экономика, информационно-коммуникационные и транзитно-транспортные направления. В этом контексте с учетом гидроэнергетического потенциала Таджикистана была подчеркнута особая заинтересованность таджикской стороны в привлечении инвестиций арабских стран Персидского залива для развития зеленой энергетики", - сообщила пресс-служба таджикского лидера.

Во время выступления он также подчеркнул важность использования потенциала финансовых институтов и фондов развития стран Персидского залива и Группы Исламского Банка Развития (ИБР) в реализации конкретных проектов.

Ранее сообщалось, что с 2002 года Саудовский фонд развития подписал кредитные соглашения с правительством Таджикистана на сумму $84 млн. Исламский банк развития реализовал в Таджикистане 92 малых и крупных проекта на сумму $620 млн в сферах образования, здравоохранения, энергетики, транспорта и орошения земель. Кроме того, в 2023 году ИБР выделил $250 млн на реализацию четырех инвестиционных проектов в Таджикистане.

Первый саммит руководителей арабских стран и государств Центральной Азии проходит в среду в Джидде. Из лидеров стран Центральной Азии на мероприятие прибыли Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.