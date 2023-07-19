Путин: субсидируемые компании должны обязательно использовать искусственный интеллект

По словам президента, технологии искусственного интеллекта несут прямую экономическую выгоду

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Требования по использованию искусственного интеллекта должны быть обязательны для компаний, которые хотят получить субсидии из федерального бюджета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Мы с вами уже договаривались, как надо поступить в этой ситуации. А именно - включить требования по обязательному использованию искусственного интеллекта для компаний, которые планируют получить субсидии из федерального бюджета. Хотите субсидии - пожалуйста, развивайтесь в этом направлении", - сказал он.

Путин подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта несут прямую экономическую выгоду. "Тем не менее, на начальном этапе их внедрение идет не очень активно. Вот лидер у нас есть, но за ним скамеечка запасных небольшая", - отметил глава государства.