19 июля, 18:39

Путин заявил, что больше компаний с госучастием должны применять искусственный интеллект

По словам президента, потребуется поработать с этими компаниями и внести соответствующие изменения в корпоративные стратегии цифровой трансформации

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Компаний с государственным участием, пользующихся технологиями искусственного интеллекта (ИИ), должно становиться все больше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

"Необходимо расширить охват компаний с государственным участием, которые используют или планируют задействовать механизмы искусственного интеллекта в своей работе", - сказал глава государства. "Прошу это рассматривать как прямое поручение", - уточнил он.

Президент отметил, что для его выполнения потребуется поработать с этими компаниями и внести соответствующие изменения в корпоративные стратегии цифровой трансформации. "Да, конечно, прошу правительство предметно заняться этим вопросом с компаниями", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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