Кабмин одобрил соглашение с Белоруссией о взаимном признании дорожных штрафов

Документ направлен на оптимизацию механизма взаимодействия между компетентными органами двух стран

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российское правительство одобрило соглашение с Белоруссией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу Федерального Собрания РФ на ратификацию соглашение между РФ и Республикой Беларусь о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения", - говорится в документе.

Соглашение было подписано МВД России и Белоруссии 8 сентября 2022 года в городе Чолпон-Ата (Киргизия).

Оно направлено на оптимизацию механизма взаимодействия между компетентными органами России и Белоруссии. Документ позволит обеспечить не только неотвратимость наказания граждан двух государств за нарушения правил дорожного движения, но и повысит степень их правовой защиты от необоснованного привлечения к ответственности, а также усовершенствует информационный обмен между правоохранительными структурами обеих стран.