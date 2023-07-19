Bloomberg: Apple тестирует собственный чат-бот для сотрудников на основе ИИ

По сведениям агентства, его рассматривают как возможный конкурент Chat GPT

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Американская компания Apple работает над созданием собственного чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ), который рассматривается как возможный конкурент Chat GPT от компании OpenAI. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, компания разработала собственную структуру для создания языковых моделей под названием Ajax. На ее основе Apple создала чат-бот, известный среди сотрудников компании как Apple GPT. Тем не менее, у компании пока нет конкретной стратегии вывода этих разработок на рынок.

Apple GPT был создан в прошлом году небольшой командой разработчиков в качестве эксперимента. В настоящее время чат-бот используется только сотрудниками компании для создания прототипов продукции Apple. Он способен обобщать текстовую информацию и отвечать на вопросы, основываясь на собранных ранее данных. Apple GPT имеет формат веб-приложения с упрощенным дизайном, не предназначенным для широкого использования.

Как сообщает Bloomberg, акции Apple после появления информации о ее шагах в области ИИ выросли на 2,3%. Акции ее главного конкурента и основного спонсора OpenAI Microsoft, напротив, упали на 1%.

Агентство отмечает, что Apple обеспокоена возможными изменениями, которые ИИ может внести в работу телефонов, компьютеров и других устройств, обеспечивающих основу прибыли компании. Технологии, принесшие компании почти $320 млрд в прошлом финансовом году, могут стать неактуальными, если Apple не будет "идти в ногу с достижениями в сфере искусственного интеллекта".