Разрешенный объем ввоза подняли до 500 тыс. тонн

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Квота на поставку томатов из Турции в Россию увеличена до 500 тыс. тонн. Соответствующий приказ Минсельхоза РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров <…> "томаты свежие или охлажденные" - 500 000 тонн", - говорится в приказе министерства.

С начала 2016 года до ноября 2017 года поставки турецких помидоров в Россию были запрещены. В марте 2018 года была введена квота на ввоз до 50 тыс. тонн помидоров из Турции. Затем квота постепенно увеличивалась. В мае 2021 года квота на ввоз помидоров из Турции увеличена с 250 тыс. до 300 тыс. тонн. В апреле прошлого года Минсельхоз РФ увеличил квоту на поставку помидоров из Турции до 350 тыс. тонн.