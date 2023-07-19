Шадаев: в России нет ведомств и регионов, не ставящих на повестку искусственный интеллект

Глава Минцифры выдвинул предложение, которое заключается в том, что за ИИ должны отвечать те же заместители руководителей, которые курируют вопросы цифровой трансформации

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Каждый российский регион или ведомство в настоящий момент ставит на повестку внедрение технологий искусственного интеллекта. Такое мнение выразил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"У нас сейчас, наверное, нет ни одного ведомства, региона, где на повестке не стояли бы вопросы внедрения искусственного интеллекта. Это, безусловно, связано с цифровизацией", - сказал Шадаев.

Министр также выдвинул предложение, которое заключается в том, что за ИИ должны отвечать те же заместители руководителей, которые курируют вопросы цифровой трансформации. "Тогда у нас и внедрение цифровых технологий, [и] работа с данными и искусственный интеллект будут в одних руках, и это будет все между собой увязано", - пояснил он.