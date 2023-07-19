Кабмин РФ одобрил соглашение о материально-техническом обеспечении войск ОДКБ

Соглашение было подписано 16 сентября 2021 года в Душанбе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российское правительство одобрило соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального Собрания РФ соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в документе.

Соглашение было подписано 16 сентября 2021 года в Душанбе.