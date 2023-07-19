Генсек ИМО выразил сожаление по поводу прекращения зерновой сделки

Лим Китак отметил, что организация со штаб-квартирой в Лондоне "готова поддержать усилия ООН по поиску путей для развязок, чтобы сохранить глобальную цепочку поставок и продовольственную безопасность"

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) Лим Китак выразил сожаление в связи с прекращением черноморской зерновой инициативы.

"С большим сожалением я узнал о срыве черноморской инициативы. Беспрепятственное движение судов по всему свету имеет критически важное значение и центральную роль для ИМО, - говорится в распространенном в среду заявлении генсека. - Движение судов в рамках черноморской инициативы и ее влияние на доставку продовольствия тем, кто больше всего в этом нуждается, а также стабилизация мировых цен на продовольствие - доказательство того, что судоходство всегда должно продолжаться".

Генсек ИМО заметил, что организация со штаб-квартирой в Лондоне "готова поддержать усилия ООН по поиску путей для развязок, чтобы сохранить глобальную цепочку поставок и продовольственную безопасность".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие государства, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.