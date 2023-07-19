19 июля, 19:17

В Севастополе зафиксировали задержки поставок бензина АИ-92 на АЗС

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что дефицита топлива нет

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о небольших задержках в поставках бензина АИ-92, подчеркнув при этом, что дефицита топлива в городе нет. Об этом он написал в среду в своем Telegram-канале.

"Есть небольшие задержки с поставкой 92-го бензина. У сетей АЗС действительно есть обязательства, они должны выполнять контракты. Поэтому на каких-то заправках возникают ситуации с резервированием топлива для предприятий, отвечающих в том числе и за жизнедеятельность города. Как только появляется топливо, то его начинают отпускать. Поручил [исполняющему обязанности заместителя губернатора] Евгению Горлову отработать эту ситуацию с заправщиками: из-за коммерческих контрактов люди не должны страдать", - написал Развожаев.

Губернатор назвал одной из проблем рост цен на топливо. Он также добавил, что поручил специалистам департамента городского хозяйства проверить сообщения жителей города о росте цен на бензин, а также провести мониторинг цен на заправочных станциях. "Все собранные данные мы передаем в территориальное отделение Федеральной антимонопольной службы. ФАС проведут все необходимые проверки. В случае выявления наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры антимонопольного реагирования", - пояснил губернатор.

Ранее в своем Telegram-канале Развожаев сообщил, что получал жалобы от жителей, которые сообщают об отказах на одной из сетей АЗС заправить автомобиль бензином АИ-92 и АИ-95. Сотрудники автозаправочной станции ссылались на "резерв", который отпускают по талонам или топливным картам.

В понедельник на аппаратном совещании городского правительства власти Севастополя сообщили, что в городе есть месячный запас топлива, недостатка в продуктах питания также нет. Кроме этого, Развожаев подчеркнул, что перекрытие части трассы "Таврида" с 118 км по 130 км, вследствие утреннего пожара на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма, не повлияет на поставку товаров в Севастополь, поскольку в настоящий момент основным способом доставки товаров в город является сухопутный коридор через новые регионы. 

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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