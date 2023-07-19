Страны Персидского залива и Центральной Азии приняли совместный план действий

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд призвал участников саммита активизировать усилия по обеспечению энергетической безопасности и устойчивости глобальных цепочек поставок продовольствия

ДУБАЙ, 19 июля. /ТАСС/. Страны Персидского Залива и Центральной Азии одобрили совместный план действий, предполагающий укрепление политического диалога и экономического сотрудничества. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, выступая на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и стран Центральной Азии.

"Мы приветствуем принятие совместного плана действий между Советом сотрудничества и странами Центральной Азии на период с 2023 по 2027 год. Он предполагает работу над вопросами политической стабильности, укрепление диалога, взаимодействие в сфере экономики и инвестиций, а также установления эффективных партнерских отношений", - сказал кронпринц.

Мухаммед бен Сальман также призвал участников саммита активизировать усилия, направленные на обеспечение энергетической безопасности и устойчивости глобальных цепочек поставок продовольствия.

Первый саммит ССАГПЗ и стран Центральной Азии проходит в среду в саудовском городе Джидда. В мероприятии принимают участие президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.