В Киеве признали, что без зерновой сделки ни одно грузовое судно не зайдет в порты Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк при этом добавил, что "это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Ни одно грузовое судно не зайдет в порты Украины на Черном море после прекращения действия зерновой сделки, признал в эфире телеканала "Рада" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что компании, которые владеют судами, якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов, если "Украина выпустит, а Турция будет пропускать" их суда.

"Ни одна страна не решится отправлять свои корабли [в порты Украины]. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний", - сказал Подоляк.

Министерство обороны РФ ранее заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. Там уточнили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что руководство страны на фоне прекращения действия зерновой сделки может обратиться к другим странам и ООН с предложением проводить по Черному морю корабли с украинским зерном под охраной судов, которые должны обеспечить их безопасность. До этого посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Киев предлагает наладить поставки продовольствия из портов страны через территориальные воды Румынии и Болгарии.