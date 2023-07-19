19 июля, 20:05

Шмыгаль заявил, что Украина и ЕК договорились о мерах упрощения экспорта сельхозпродукции

Глава украинского правительства сообщил о проеденном телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор по телефону с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, договорившись о мерах по упрощению экспорта сельскохозяйственной продукции.

"Провели разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили широкий круг вопросов. <...> Согласились принять меры по упрощению экспорта сельхозпродукции", - написал глава правительства в своем Telegram-канале, не уточнив деталей.

По его словам, достигнута договоренность о более тесной координации между Украиной и ЕК. 

Теги:
УкраинаФон дер Ляйен, Урсула
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