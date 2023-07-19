Сбер может открыть филиал в Бангладеш

Таким образом российский банк намерен содействовать торговле между двумя странами

ТАСС, 19 июля. Сбербанк рассматривает возможность открытия филиала в Бангладеш, он обратился в Центральный банк страны за соответствующим разрешением, сообщило издание bdnews24.com.

По его данным, российский банк выразил заинтересованность в открытии филиала в Бангладеш, чтобы содействовать двусторонней торговле между странами. Также отмечается, что российские клиенты Сбербанка работают с различными компаниями в Бангладеш и заинтересованы в развитии этого направления.

"Сбербанк изучает все возможности и форматы оказания банковских услуг по просьбе российских клиентов, ведущих деятельность с компаниями в Бангладеш", - сообщил журналистам через пресс-службу зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.